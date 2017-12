Marshmallows roosteren op winters Kerstfestijn in Oudenbosch

Vondsten Bulkstraat vullen 'blinde vlek' van Wouw in

9:30 WOUW - Op het terrein aan de Bulkstraat in Wouw waar nieuwbouwwijk De Hoogt moet komen, zijn dinsdag in het dikke pak sneeuw duidelijk enkele sporen van konijnen te herkennen. Even verderop maakt een kraan een sleuf van vijftig meter lang en drie meter breed in het veld. Stuk voor stuk zo'n 30 tot 40 centimeter diep, het is vooral onder de akkerlaag te doen.