Marloes (23) had veel baat bij gerichte zorg en steun voor jonge kankerpatiënten: 'Wat was ik onwetend'

Het Bravis ziekenhuis in Roosendaal is begonnen met leeftijdsspecifieke zorg en ondersteuning voor jonge mensen met kanker. ‘Ik krijg alles weer op de rit'.

Adolescenten en jongvolwassenen die te horen krijgen dat ze kanker hebben, vragen andere zorg dan mensen die op latere leeftijd de boodschap krijgen dat ze de ziekte onder de leden hebben. Marloes van Ostaijen (23) uit Roosendaal bijvoorbeeld kreeg op haar 21ste te horen dat ze lymfeklierkanker had. Ze was een van de eerste patiënten die deze specifieke zorg kreeg en was daar heel blij mee.

Elk jaar horen ongeveer 3900 jongvolwassenen tussen de 18 en 39 jaar in Nederland dat zij kanker hebben. Deze AYA’s (adolescents & young adults, ofwel adolescenten en jongvolwassenen) zijn in de bloei van hun leven en verliezen bij de diagnose vaak de grip op hun leven. De leeftijdsspecifieke zorg en ondersteuning die samenhangt met hun medische behandeling heet de AYA-zorg.

Stichten van een gezin

De meeste kankerpatiënten zijn ouder dan 60 jaar, meldt het Bravis ziekenhuis. Jonge mensen zitten in een andere levensfase en kampen met andere vragen, zoals over het afmaken van hun studie, solliciteren bij een eerste baan, het afsluiten van een hypotheek of het stichten van een gezin.

Quote Ik was vastbeslo­ten dat varkentje wel even te wassen en gewoon mijn ding te blijven doen Marloes van Ostaijen, Roosendaal

Bovendien blijkt uit onderzoek dat kankercellen zich anders gedragen in een jongvolwassen lichaam dan in dat van ouderen en kinderen. De medische behandeling dient daarom afgestemd te worden op deze patiëntgroep. AYA-zorg heeft aandacht voor al deze leeftijdsspecifieke zorgbehoeften. Centraal staan daarbij de vragen: wie ben jij en wat heb je nodig?

Zorgprofessionals

Het AYA-team van het Bravis Oncologie Centrum bestaat uit zorgprofessionals die specifieke kennis hebben over kanker op jongvolwassen leeftijd, zoals verpleegkundig specialisten, gespecialiseerd oncologieverpleegkundigen en een oncoloog. Maar ook andere disciplines kunnen worden ingeschakeld, zoals een psycholoog, diëtist, bedrijfsarts, geestelijk verzorger, fysiotherapeut of het pijnteam.

Marloes van Ostaijen weet hoe het werkt. Al jong had ze haar leven op de rit: een leuke baan, een eigen appartementje. De toekomst lachte haar toe. Tot haar gezondheid begon op te spelen: lymfeklierkanker, luidde de diagnose twee jaar geleden. ,,Toen ging echt even het licht uit. Maar ik was vastbesloten dat varkentje wel even te wassen en gewoon mijn ding te blijven doen.”

Volledig scherm Marloes van Ostaijen (23) uit Roosendaal had veel baat bij het AYA-team van het Bravis ziekenhuis. © Bravis ziekenhuis (Tekst gaat verder onder de foto)

Onwetend

Dat ging niet zo maar. Nu zegt ze: ,,Wat was ik onwetend! Je wordt met zoveel vragen, angsten en onzekerheden geconfronteerd. Ik miste ook het contact met jonge lotgenoten. Het was een eenzame tijd. Via de life coach van het Bravis Oncologie Centrum kwam ik in contact met enkele zorgprofessionals uit het AYA-team, dat toen nog in oprichting was.”

Marloes kreeg van hen de hulp voor de kwesties waar ze als jongvolwassene mee worstelde. ,,Het is zo mooi dat AYA-zorg nu definitief van start gaat in het Bravis. Want echt, je wilt en kúnt je omgeving niet met al jouw onzekerheden lastig vallen. Je zit in zo’n andere leefwereld. Dankzij de steun van het AYA-team en andere jongvolwassenen met kanker krijg ik alles langzaamaan weer op de rit.”