Markus I, priens van eigen kweek

Stuij is een prins van eigen kweek. De 31-jarige is hoofd van de commissie Bijzondere activiteiten. ,,Daar valt zowat alles onder, wat niet bij andere commissies hoort'', zegt hij over de evenementen waarvan de ontvangst op het station en de sluiting op dinsdagavond enkele aansprekende zijn.



,,Zijn organisatorische kwaliteiten, zijn presentatie en representatie hebben de doorslag gegeven'', is de uitleg van voorzitter Cor Verbogt van de Stichting Carnaval Roosendaal. De prins heeft geen gemakkelijke opdracht in het opvolgen van de populaire Priens Ruben die op 28 februari afscheid nam als Oog’eid.



Hij belooft 'zijn eigen' te blijven, want in deze prins schuilt nog steeds het kind dat zijn ouders meenamen toen zij speelden in de zeulband Nie te gelove. Met een zakje chips en pakje appelsap zittend op de boerenkar en voor het eerst zonder papa en mama tussen de hekken tijdens de kindermiddag.