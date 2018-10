Markt Roosendaal schoongeveegd na onrustige uitgaansnacht

'Tijd van je Leven' wint Cultuur­prijs Roosendaal

5 oktober ROOSENDAAL - 'Tijd van je Leven' is de winnaar van de Cultuurprijs Gemeente Roosendaal geworden. De Jongeren Cultuurprijs, een aanmoedigingsprijs, is gewonnen door de musical Aladdin van Stichting Jong! Theater. Dat is vrijdagavond in de Kring bekendgemaakt in een show die werd gepresenteerd door cabaretier Max van den Burg.