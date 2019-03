Markland College gaat niet mee in krimp brugklassers voor nieuwe schooljaar

Voor de schoolleiding is de stabilisatie hét bewijs dat het brede onderwijsaanbod (van vmbo kader en basis tot en met gymnasium) voldoende aanspreekt. ,,Een leerling die terugvalt of juist op een hoger niveau thuishoort, hoeft niet op zoek naar een andere school. Wij bieden op onze campus het hele pakket‘’, zegt Maas, die merkt dat de aanwezigheid van het technasium ook een pré is. ,,Zonder enorme campagnes kunnen we toch goed laten zien wie we zijn, wat we te bieden hebben. Dan springt ons onderwijsprogramma er uit. Met het technasium slaan we een mooie brug met het bedrijfsleven. Verder scoren we goed met het zogeheten voorloperstraject, waarin achtstegroepers alvast een dagje meelopen in een brugklas.‘’



Voor het tweede jaar op rij dus geen terugloop van leerlingen op het Markland College. En dan te bedenken dat eerdere prognoses aanleiding gaven tot een compacter schoolgebouw in de toekomst. De directeur kan er wel om lachen. ,,Compact betekent niet per se minder ruimte natuurlijk. De bouwplannen zijn nog altijd in het tekentafelstadium. Dat kan nog alle kanten uit. Zoals ik ook niet kan aangeven wanneer we precies met de bouw beginnen.‘’