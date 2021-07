Markiezenhof XL bij Wouw wordt weer langzaam zichtbaar

,,Het Markiezenhof XL", vult voorzitter Kees Hoendervangers aan. Donderdag zette wethouder Inge Raaijmakers de eerste spade in de grond, waarmee ze het startsein gaf voor de reconstructie van het kasteel.

Maquette van het Kasteel van Wouw.

Nee, het Kasteel van Wouw wordt niet herbouwd. Maar er zit nog heel veel in de grond dat zichtbaar kan worden gemaakt en dat een goede indruk kan geven van het imposante kasteel dat ooit net buiten Wouw heeft gestaan. De torens, de poorten, de grachten, onder de grond is veel bewaard gebleven en geconserveerd. Omdat er veel natuursteen uit Brussel en Mechelen is gebruikt, heeft de fundering de tand des tijds doorstaan.

Start reconstructie Kasteel van Wouw. De 'achteringang' aan de westkant. De ronde toren van het kasteel.

Kees Hoendervangers had de moeilijke taak om duizend jaar kasteelgeschiedenis in vijf minuten te vertellen. Trots toonde hij een speerpunt van 5000 jaar oud. Die is in een muur van het kasteel gevonden. ,,Toen woonden hier, op de kruising van water en land, al mensen” zei Hoendervangers. De basis voor het stenen kasteel is in de dertiende eeuw gelegd. Over een mogelijke houten voorganger is niet meer bekend dan dat ie er heeft gestaan.

Zo moet de slotgracht om het Kasteel van Wouw er straks uit komen te zien.

Wethouder Raaijmakers toonde zich verheugd bij het grote aantal mensen dat bij het officiële momentje aanwezig was. ,,Dus het kasteel leeft in Wouw", concludeerde ze. Van de drie grachten die het kasteel ooit had worden de binnenste en de buitenste weer uitgegraven. Het hele complex krijgt ook de functie van waterberging na veel regen.

Start reconstructie Kasteel van Wouw. Het officiële moment met wethouder Inge Raaijmakers van Roosendaal en voorzitter Kees Hoendervangers van de Stichting Kasteel van Wouw.

Het Kasteel van Wouw zette het dorp goed op de kaart in de Middeleeuwen. Zeker omdat het een van de eerste kastelen was, die als vesting was gebouwd. Gekscherend zei Hoendervangers dat je in die tijd in heel Europa kon vragen waar Wouw lag en dat iedereen je het juiste pad wees.

Start reconstructie Kasteel van Wouw. De vierkanten toren van het kasteel.