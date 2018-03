Markante Roosendaler Jan Veldhoen van café Bloemenmarkt overleden

De Bloemenmarkt is een café met een typische ouderwetse sfeer, met in het midden prominent het biljart. Kastelein Jan was in die oer-Hollandse setting niet minder opvallend, met zijn joviale uitstraling, glimmende pretogen en dat karakteristieke, blikkerige stemgeluid. Dat was een gevolg van de stemprothese die hij droeg sinds hij keelkanker heeft gehad. De ziekte leek overwonnen, maar is hem nu toch fataal geworden.