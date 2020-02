Mark Rutte krijgt opperkletsmajoor Joep de Wildt stil

Als een vorst werd Joep de Wildt zaterdagnacht in zijn eigen Puitenol/Oudenbosch onthaald. De carnavalsvierders van de VIP-avond in Hotel De Kroon stonden hem buiten al op te wachten. Eerder die avond won de 39-jarige tonprater het toonaangevende Keiebijters-kletstoernooi te Helmond. ,,Een volle supportersbus was meegereisd om me aan te moedigen. Toen we in de late uurtjes thuis arriveerden, leek het wel of heel Oudenbosch was uitgelopen om me te zien.‘’