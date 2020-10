Mark Buijs en Aad Rijpsma zijn de cultuurprijswinnaars van Halderberge

De geplande slotmanifestatie van de Halderbergse cultuurmaand kon dit jaar niet doorgaan. In plaats daarvan zaten wethouder Hans Wierikx en Monique Otten van de cultuurcommissie 's avonds achter de laptop voor een videocall met de drie overgebleven kandidaten voor de cultuurprijs.

In de maand september hadden 1635 mensen hun stem uitgebracht op Mark Buijs, Aad Rijpsma of Joep de Wildt, alle drie Oudenboschenaar. Buijs kreeg 698 stemmen en was daarmee in de ogen van het publiek de winnaar. Als grote inspirator van het cultureel erfgoed in Halderberge, als verhalenverteller door Oudenbosch heeft hij zijn stadje veel gegeven. Verrast was hij wel. ,,De prijs kan niet mooier vallen. Precies in de weken waarin het religieus erfgoed toch onder druk staat.‘’ Hij hoopt dat de prijs een steuntje in de rug mag zijn voor het behoud van al dat moois, waar Mark Buijs trouwens zelf middenin woont.

Aad Rijpsma toonde zich ook trots op de vakjuryprijs. In het juryrapport wordt de kunstschilder geprezen als ‘een groot kunstenaar die een perfectionist is in het uitwerken van een idee tot een groots kunstwerk. Bezoekers van exposities zijn lovend over zijn werk.’

Joep de Wildt kon zich helemaal vinden in de uitslag. ,,Dat tonpraten voortaan als cultuur gezien wordt is al winst. Ik heb een mooi jaar met vele prijzen en we hebben ook de voorbije maanden nog lekker kunnen optreden. Nu weer even niet, maar voor mij kon 2020 na februari al niet meer stuk. En Mark is hét uithangbord van ons Koepelstadje, Aad maakt prachtige schilderijen. Het is mooi verdeeld zo.‘’

De cultuurmaand heeft ondanks het sterk afgeslankte programma toch 4000 toeschouwers getrokken, de helft van vorig jaar. Wethouder Hans Wierikx: ,,Met medewerking van alle deelnemers en bezoekers zijn we er dit jaar in geslaagd een mooie cultuurmaand ‘light’ weg te zetten. Ik bedank iedereen voor hun flexibiliteit, meedenken en bereidheid ervoor te zorgen dat we samen konden genieten van cultuur en monumenten.”