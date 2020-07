Mark, Aad en Joep zetten op hun manier cultureel Halderberge op de kaart

‘Corona-vou­chers’ worden verlengd, ook deze zomer geld voor leuke activitei­ten

19:00 ROOSENDAAL - Ook deze zomer kunnen Roosendalers die iets voor hun straat of wijk willen organiseren rekenen op financiële steun van de gemeente. Organisatoren kunnen via WijZijn Traverse Groep een voucher van 100 euro krijgen voor activiteiten die ‘bijdragen aan de samenhang en verbondenheid in de wijk’.