Marjolein wil wat terugdoen voor de commando's: ‘Zij zijn bereid hun leven op te offeren voor anderen’

Protest­kamp blijft: 'Doordat ik niet in een woonwagen kan wonen, staat mijn leven stil’

15 december ROOSENDAAL/BREDA - Wie denkt dat Joke Mentzij en haar oom Jos van het protestkamp en wethouder Toine Theunis elkaar niet kunnen luchten of zien, heeft het mis. Ja, er vallen soms rake woorden over en weer. En ja, het is soms recht voor z'n raap. Maar er is wel wederzijds begrip. Theunis: ,,Ik snap deze mensen, maar ik kan Joke echt maar één advies geven: heb geduld. Maar daar heeft ze juist niks aan.’’