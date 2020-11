Marjolein staat haar mannetje in Kamp van Koningsbrugge

Met tien bleef het team van presentator Jeroen van Koningsbrugge over op de commondakazerne van Roosendaal. Acht mannen en twee vrouwen. Onder hen nog altijd Marjolein van Loenen uit Schijf. Ernstig twijfelend of ze door moet gaan in de tweede aflevering, maar inmiddels staat ze haar mannetje in de loodzware achtdaagse commando opleiding, waar 15 gewone Nederlanders deze zomer voor het Avrotros-programma aan begonnen.

Klimtoren

De 20 meter hoge klimtoren op de Engelbrecht van Nassaukazerne beklimt ze zonder al te veel problemen. De sprong naar het touwladder boezemt Marjolein geen angst in. In de ring tegen Chinees kickbokster Maaike Scherpenborg krijgt de frèle Schijfse een paar rake klappen, maar ze blijft toch mooi drie minuten overeind. ,,Is het al klaar dan?‘’ vraagt ze Jeroen nog nahijgend van een potje boksen.

Nachtrust krijgt het team nauwelijks. Steeds weer worden ze na een paar uurtjes gewekt door de instructeurs Ray en Dai. Opstaan en door. De vierde aflevering speelt zich grotendeels op en langs het water van de Bergsche Maas af. Eerst een dijkenmars waar geen eind aan lijkt te komen. Tussendoor tijgeren de dijk op en af. De 20 kilo zware rugzak op de smalle rug van Marjolein speelt haar parten. Gelukkig beseffen de tien overgebleven deelnemers steeds meer dat het om teamwork gaat. Haar collega's trekken de rugzak weer goed en zo kan Marjolein na ruim vijftig uur intensieve inspanning verder.

Zelfkennis

Bij een brug moeten ze acht meter omlaag springen. Eitje. Erop klimmen vergt meer energie. Marjolein kiest niet voor de touwladder, het net of het klimtouw, maar klautert langs de autobanden omhoog. ,,Hiermee bewijst Marjolein over voldoende zelfkennis te beschikken‘’, zegt Ray in de boot tegenover Jeroen.

Nat wordt het tiental nog een paar keer. Op het onderdeel boat drop moet iedereen op zij rollend van de robuuste rubberboot af. Daarna nog een keer maar dan duikend vanaf de achterkant. Daarbij komt kandidaat Lotfi op iets hards in het water terecht. Dizzy wordt hij opgevangen in het kamp, maar later keert hij terug bij de overige commando's-in-spe. Even mag het team op adem komen, tot er weer een nachtlamp op de slaapzakken schijnt. De rubberboot moet terug het water op, peddelen in het donker. Rechtsachter op de boot laat Marjolein van Loenen zien dat ze over meer dan voldoende veerkracht beschikt.