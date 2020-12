Marjolein is laatst overgebleven vrouw in Kamp van Koningsbrugge

SCHIJF -Aan het begin van de achtste aflevering van Kamp van Koningsbrugge waren de drie deelnemende Brabanders nog steeds in de race. Aan het eind ervan hoorden Krijn Ottens uit Oisterwijk en Kendra Pennings uit Waalwijk niet langer tot de groep. Blijft over Marjolein van Loenen uit Schijf. Ook als laatste van de vier vrouwen trouwens.

De instructeurs Ray Klaassens en Dai Carter staan zelf ook te kijken van de ontwikkeling die de 26-jarige vrouw uit Schijf doormaakt. ,,Wat we goed vinden is dat je laat zien dat je focus hebt, controle, in de oefeningen toon je een bepaalde kracht. Je bent fysiek sterk‘’, aldus Dai.

Quote Het monster komt eindelijk in je boven. Ray Klaassens, Instructeur KCT in Kamp van Koningsbrugge

Met een smile van oor tot oor stapt ze de staftent uit. Daar wacht presentator Jeroen van Koningsbrugge haar op. ,,Ik voel me na iedere opdracht groeien. Ik maak meer stappen in mijn persoonlijke ontwikkeling in deze paar dagen dan dat ik de afgelopen jaren heb gedaan.‘’

Exit Krijn en Kendra

Hoe anders valt het verhoor voor de andere Brabanders uit. Krijn faalt in zelfreflectie en maakte eerder een fout in het vuurgevecht. Hoe gedreven ook, het is: exit Krijn. Even later moet ook Kendra bekennen dat ze tekort schiet en met blaren onder haar voeten kampt. Als later in het trainingsprogramma de zeven overgebleven aspiranten moeten aangeven wie ze liever niet op een speciale missie meenemen rolt daar unaniem de naam van Kendra uit.

Voor Marjolein lijkt er nog steeds geen vuiltje aan de lucht. Als ze op het vervallen defensiecomplex in de bossen van Ossendrecht twee zogenaamde terroristen moet uitschakelen, handelt ze koelbloedig en beheerst. ,,Het monster komt eindelijk in je boven‘’, lacht Ray na afloop van de opdracht. Zelf komt Marjolein euforisch uit direct action-opdracht. ,,Zo dat ging even lekker zeg.‘’

Koude douche

Dat kan lang niet van alle aspirant-commando's gezegd worden. Als de zes overgebleven volhouders op een rijtje staan, heeft Ray eerst goed nieuws: jullie mogen na vijf dagen eindelijk gaan douchen. Om vervolgens een forse dreun uitdelen: vier van jullie om schoon morgen aan de speciale missie te beginnen, twee die afgespoeld naar huis kunnen. Het is de cliffhanger voor de finale op Eerste Kerstdag. Al lijkt het niet waarschijnlijk dat Marjolein een koude douche staat te wachten.

Volledig scherm Marjolein van Loenen op weg naar het vliegtuig op Seppe. Het monster komt in haar boven. © AvroTros