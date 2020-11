Marjolein garandeert niet dat er geen traantjes meer zullen vloeien

Senioren­com­plex in Wouw komt in rap tempo uit de grond: ‘Precies op schema’

12:36 WOUW - Op 2 juli werd er een klein feestje gevierd toen de eerste heipaal de grond in ging bij Leonardushof in Wouw. In de tussentijd is er heel wat gebeurd en staat een deel van de benedenverdieping al overeind.