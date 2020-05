Mario (61) doet volop vrijwilligerswerk: ‘Gezellig napraten met een borrel, dat is belangrijk’

Een leuke, rustige vader-zoondag had Mario Manniën (61) gepland op 24 april. ,,Maar dat werd plotseling een telefoontje van de burgemeester. Ik was compléét verrast”, vertelt hij opgewekt. ,,Je leest elk jaar in de krant dat er mensen in de buurt zo'n lintje krijgen, maar dan ben je het ineens zelf.”

Een mooie blijk van waardering vanuit de samenleving, vindt hij. ,,Ik was er nooit zo mee bezig. Ik treed niet graag op de voorgrond en cijfer mezelf graag weg voor het geheel. Ik doe gewoon wat ik leuk vind, dus dan is het mooi om te merken dat anderen daar ook plezier uit halen.”

‘Is dat niks voor jou?’

De gezelligheid staat altijd centraal bij zijn vrijwilligerswerk. ,,Dat bourgondische gevoel; na afloop even napraten met een biertje of een wijntje erbij, dat is heel belangrijk.” Maar niet alleen na afloop is de borrel belangrijk; het is ook het begin van veel moois voor de Hoevenaar. ,,Dat gaat eigenlijk redelijk vanzelf. Je kent mensen, je drinkt eens een borreltje met elkaar en dan vraagt er altijd wel iemand: is dat niks voor jou?”

Zo komt hij in 2012 als vrijwilliger bij de Hoevense fietsvierdaagse terecht, waar hij onder meer de routes controleert. ,,Dan stap ik op de fiets en ga ik checken of de aanwijzingen duidelijk zijn. De fietsvierdaagse is gigagroot geworden, we sturen 2.500 man op pad. Dus dat móet goed zijn.”

En ‘is dat niks voor jou?’ is ook de hamvraag in 1993, als zijn goede jeugdvriend Wil van Oosterhout hem bij heemkundekring De Honderd Hoeven vraagt. ,,Hij was toen voorzitter en wij kenden elkaar al van kinds af aan. Hij wist dat ik bezig was met stamboomonderzoek naar mijn eigen familie en vroeg of ik dat ook voor de heemkundekring wilde gaan doen.”

Onverminderde passie

Daar blijft hij 25 jaar bestuurslid en doet hij veel voor de communicatie van de heemkundekring. ,,Ik heb de website mede opgezet, deed de communicatie en regelde de voorbereiding van lezingen. En ik heb altijd graag getekend, dus als er bij verhalen in het jaarboek geen foto's waren, dan maakte ik er een illustratie bij. Dat zijn er uiteindelijk meer dan zestig geworden.”