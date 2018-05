Marijke van der Meer en haar opvolger Harry Meijers over Norbertus Gertrudis Mavo: 'Onze school moet vooral kleinschalig blijven'

Het is de laatste, hectische week voor Marijke van der Meer (59) op het Gertrudis aan de Bovendonk. In 2014 werd ze aangesteld als locatiedirecteur, daarvoor werkte ze jarenlang op scholen in Middelharnis en Brielle. Ze verhuist volgende week naar Waalwijk. Om directeur te worden van Samenwerkingsverband VO De Langstraat; wederom een onderwijsinstelling. Zo lang is ze dus niet actief geweest in Roosendaal, maar de afgelopen vier jaren waren allesbehalve saai.

Vincentiusstraat

Het samengaan met het Norbertus, de plannen voor de vernieuwbouw aan de Vincentiusstraat. Het zijn onderwerpen die veel aandacht eisen. Van der Meer vindt dat met de samenwerking met Norbertus de juiste keuze is gemaakt. ,,We hebben op tijd geanticipeerd op leerlingenkrimp. Met de demografische gegevens in de hand vonden we elkaar en kunnen we goed onderwijs blijven bieden. Voor mavo, havo en vwo kun je in Roosendaal kiezen uit twee scholen. Daarom vind ik het goed dat niet alle scholen onder dezelfde organisatie vallen en het JTC een eigen bestuur heeft. Het is fijn voor ouders en leerlingen dat ze wat te kiezen hebben."

Gertrutten

Haar opvolger Harry Meijers (53) knikt instemmend. De Roosendaler met Limburgse roots is een echte Gertrudis-man. Werkt al 25 jaar op deze school. Het verdwijnen van het Gertrudis was voor hem even slikken. ,,Dat geef ik eerlijk toe, elke school heeft een eigen cultuur. Het kost tijd om dat samen te laten smelten, maar onderwijstechnisch begrijp ik de keuze helemaal." Meijers, begenadigd muzikant, zal later niet alleen als docent en directeur worden herinnerd, maar zeker ook als oprichter van de Gertrutten Van Slag Band. Elk jaar doen de Gertrutten mee aan de carnavalsoptocht. ,,Die band zorgt voor zoveel plezier onder leerlingen en docenten."

Kleinschalig