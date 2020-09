Marianne (94) gaat helemaal los dankzij Roosendaal Danst: ‘Je mag gewoon jezelf zijn’

ROOSENDAAL - 'Wie ben je', was het thema van het zevende dansfestival Roosendaal Dans dit weekend in schouwburg De Kring. Voor de oudste deelneemster (94), is het antwoord op die vraag simpel: ,,Je mag gewoon jezelf zijn.”

Artistiek leider Jacques van Meel van de Stichting Roosendaal Danst! kijkt vol tevredenheid op het festival terug: ,,Het is meer dan 100 procent geslaagd. Vanwege de RIVM-maatregelen was het zoeken en afwachten. Maar ondanks de beperkte mogelijkheden was er volop publieke belangstelling.

Quote Ik kom helemaal los. Ondanks corona voel je tijd en afstand van je afglijden Marianne Maandonks (94)

De opening op vrijdag ging gepaard met geslaagde optredens van Rohiet Tjon Poen Gi, MBO-Dans en De Dansers uit Utrecht. In hun Shake Shake werd alles van je afgeschud. Zaterdag kwam vooral de jeugd aan bod. We betrekken de jeugd zoveel mogelijk bij onze projecten. Jongeren van nu zijn de professionals van de toekomst.‘’

Met de muzikale en dansante voorstelling Momentum van PRA Muziektheater werd het dansfestival afgesloten. 'Wie ben je', was het overkoepelende thema. ,,Je mag gewoon jezelf zijn'', constateerde Marianne Maandonks, met haar 94 jaar de oudste amateur die PRA vergezelt. ,,Heerlijk om aan de vrije dans Momentum mee te kunnen doen. Ik kom helemaal los. Ondanks corona voel je tijd en afstand van je afglijden.’’

Een kring in De Kring

Artistiek leider Monique Masselink stelt dat het PRA Muziektheater via muziek en dans de verbinding wil aangaan met de samenleving. ,,We willen samen met het publiek een voorstelling creëren. Een voorstelling waarin jong, oud, gehandicapt, professioneel of amateur samen in het moment staan. Sommige scènes zijn ingestudeerd maar veel wordt geïmproviseerd.''

Quote Iedereen is in beweging. Je danst op afstand, maar toch samen Marja van der Wel

Vanwege de interactie staat het publiek op het toneel van de grote zaal in een kring rond de dansers. Vanwege het strenge coronaprotocol dat De Kring hanteert, is het publiek beperkt tot ongeveer 30 mensen. De stilte die aan Momentum voorafgaat, roept spanning op.

‘Een geweldige ervaring’

Het temperament waarmee de dansers de kring instormen doorbreekt de spanning. In het dansspektakel wordt het publiek meegezogen in de bewegingswereld van professionele en amateurdansers. Het is zoals PRA zelf stelt: ,,Momentum is een voorstelling die onder je huid kruipt, je ziel in, waardoor grenzen verdwijnen.''

De interactie tussen dansers en musici is een beleving op zich waarbij gereisd wordt door de wereld van volksmuziek, middeleeuwse estampie en het prachtig uitgevoerde Le Cygne van Saint Saëns. Marja van der Wel (67), een van de Roosendaalse amateurs die aan de voorstelling meewerken: ,,Een geweldige ervaring. Iedereen is in beweging. Je danst op afstand, maar toch samen.''

Volledig scherm Avondvoorstelling van Roosendaal Danst! in De Kring. Studenten van de MBO Dans brachten een indrukwekkende choreografie. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer