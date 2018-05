Mariadonk in Zegge kijkt zonnig vooruit

ZEGGE - Na veertig jaar kijkt Mariadonk in Zegge positief naar de toekomst. De basisschool viert dit jaar méér dan een jubileum. ,,Bij ons valt de krimp mee’’, maakt plaatsvervangend directeur Jelle Oomen de balans op. ,,Bij ons valt de krimp mee.’’ Er zit mogelijk zelfs een lichte groei in.

Volledig scherm Jelle Oomen © Borgessiusstichting Oomen staaft deze woorden met een praktijkvoorbeeld: de school heeft sinds de carnavalsvakantie een zesde groep. ,,Dit schooljaar begon het met in totaal vijf groepen en nu hebben we een tweede kleutergroep. Over instroom hebben we niet te klagen. Er is zelfs nog ruimte.’’ Na de zomer maakt een twintigtal nieuwe leerlingen hun opwachting.

Er staan tien leerkrachten voor de klas. De Mariadonk herbergt nu 130 kinderen, een aantal dat vergelijkbaar is met voorgaande jaren. Volgens Oomen heeft de school profijt van de aantrekkende woningbouw, die in Zegge voor nieuwe aanwas zorgt. Over krimp begint de directeur zelf dan ook niet, hoewel hij weet dat elders de term schoolbesturen de nodige schrik bezorgt. ,,Hier zijn genoeg jonge gezinnen. Van mensen die oorspronkelijk uit Zegge komen, maar ook van buiten.’’

Opvang

Het pand herbergt ook de kinderopvang van Kober en die van de Stichting Kinderopvang Mariadonk (SKM). Dat past volgens Oomen goed bij de visie die de Borgesiusstichting voor ogen staat: de school als stabiele en veilige plek voor kinderen tussen de 0 tot en de 12 jaar. ,,Die doorgaande lijn is het meest ideaal, zowel voor de school als voor de samenleving.’’ Dat kan ook met externe partijen als Kober en SKM, ziet hij, als er wordt gewerkt via dezelfde onderwijsprincipes. Voor Mariadonk is dat vooral taalontwikkeling. ,,Lezen is voor ons een speerpunt. Het is de basis van leren.’’

Het verklaart ook waarom de school de handschoen oppikte toen bibliotheek VANnu om bezuinigingsreden de uitleen van jeugdboeken staakte. ,,We zijn blij met de bereidheid van ouders en vrijwilligers om dat over te nemen. Dat is net de kracht van Zegge’’, vindt Oomen. ,,Er is een breed besef dat als zoiets niet gebeurt, het wegvalt.’’

Feest

Het 40-jarig bestaan van Mariadonk betekent overigens niet alleen dat er een feestweek is, die woensdag begint. Ook het gebouw en het groen krijgen een opfrisbeurt. Alle klassen kunnen inmiddels beschikken over een modern touch digiboard. Helemaal in de pas met het nieuwe logo op het gebouw: ‘dorpsschool @nno nu’.

Tot en met zaterdag is het feest. Eerst is er een schoolreis naar de Efteling, donderdag een creatieve dag met workshops dans, drama, harmonie, drumband en kunstenaar Iwaz, vrijdag sportdag en zaterdag een familiedag. Een afwisselend pakket, denkt directeur Oomen. Het budget werd bijeen gebracht doordat de kinderen zich inspanden om met de verkoop van paaseieren geld in te zamelen.