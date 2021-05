Marcel Deelen stopt als voorzitter Natuurhistorisch Museum Oudenbosch

OUDENBOSCH - Marcel Deelen was als museumvoorzitter helder in zijn opvatting: erfgoed mag geld kosten. En ook: volkenkundige musea dragen bij aan hedendaagse bewustwording door het verleden in beeld te brengen. Met zijn Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum Oudenbosch is dat aardig gelukt. Na achttien jaar bestuurswerk legt Deelen zijn taken als voorzitter neer.

Ook zijn echtgenote Ellen Deelen-Beekman stopt na tien jaar als secretaris. Beide functies zijn nog vacant. ,,We realiseren ons de moeilijkheid die mogelijk ontstaat, maar het besluit is weloverwogen genomen‘’, zegt Marcel Deelen, ,,Een nieuwe periode diende zich al aan, feitelijk met het mislukken van het cultureel cluster Saint Louis, waardoor de verhuisplannen van het museum van de baan zijn en op de huidige locatie blijven.‘’

Clustering

Deelen was nooit erg enthousiast over de clustering van musea in de Mariabouw naast de Saint Louiskapel, zoals de oorspronkelijke erfgoedplannen beoogden. Zijn grootste zorg gold de museumcollectie ontstaan in de tijd van de broeders, die op het gebied van archeologie, geologie, natuur en volkenkunde vele voorwerpen uit de misse bijeen brachten in het naoorlogse museum. ,,De collecties en de vorming daarvan zijn een neerslag van de geschiedenis. Daar moet je niet aan tornen, ook al veranderen maatschappelijke meningen.”

Quote Mijn vertrek hangt niet af van een nieuwe voorzitter. Marcel Deelen, Terugtredend museumvoorzitter Natuur Historisch en Volkenkundig Museum

Bijna twintig jaar was Deelen het gezicht van het museum aan de Markt 30a achter het Saint Louis-complex. ,,Ik had toen ik begon een aantal aardige ideeën, die heb ik gestalte kunnen geven en nu is de tijd gekomen om iemand anders met ideeën de ruimte te geven.”

Loslaten

Om het bestuursvacuüm op te lossen ontfermt hij zich nog over de lopende zaken. ,Ik heb enkele geschikte personen benaderd, maar die vinden het nog te vroeg om mijn rol over te nemen. Toch moet ik het loslaten. Mijn vertrek hangt niet af van een nieuwe voorzitter.‘’

Marcel Deelen, woonachtig in de oude pastorie van Fijnaart, was voorlichter bij de gemeente Halderberge toen hij in het museumbestuur kwam. In 2006 volgde hij Joop de Regt op als voorzitter. ,,Toen ik begon had NVMO net het predicaat ‘Geregistreerd Museum’ gekregen. Inmiddels tellen we in de museumwereld als klein maar uniek museum mee.‘’

Hoogtepunten waren voor hem de restauratie van de Bovenzaal, geopend door toenmalig staatsecretaris Van Geel, het binnenhalen van de Albert Schweitzercollectie, de expositie ‘Ademloos bewonderd’ met preparaten op sterk water en het schrijven van de opleiding tot Jeugdgids en het eeuwfeest van de opgezette wisent.