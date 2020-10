Marc Kenis (1962-2020) klaagde nooit: ‘Elke dag was een feestje’

Jongen (16) ‘klemgere­den, met bier overgoten en geslagen’ in Roosendaal

18 oktober ROOSENDAAL - In Roosendaal zou een 16-jarige jongen zijn mishandeld door meerdere personen. Dat gebeurde rond 1.00 uur in de nacht van zaterdag op zondag, ter hoogte van de Strausslaan. De politie bevestigt dat daarvan een melding is binnengekomen.