Mannen proberen aanhangwagen te stelen in Roosendaal

Halderber­ge koerst aan op een vitaal buitenge­bied

10:00 OUDENBOSCH - Recreatieparken waar arbeidsmigranten gevesitgd zijn, leegstaande boerderijen vaak nog met asbest, hennepteelt in de polder. Het is in het buitengebied van Halderberge niet anders gesteld dan in veel andere gemeenten. Tijd voor actie, vond ook het gemeentebestuur. Een eerste aanzet daartoe is een bestuurlijke koers getiteld ‘vitaal buitengebied'.