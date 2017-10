Mannen met GHB en amfetamine lopen tegen de lamp op A58 bij Rucphen

Gloednieuwe brede school in Hoeven kan voorlopig niet open: geen zekerheid dat vloeren veilig zijn

19 oktober HOEVEN - Het nieuws sloeg donderdag in als een bom: de gloednieuwe brede school Het Kansenrijk in Hoeven, die maandag in gebruik zou worden genomen, blijft voorlopig potdicht. Reden: er is geen zekerheid dat het gebouw veilig is.