Mannen in Oud Gastel en Bergen op Zoom beboet voor rijden zonder rijbewijs

Bevrij­dings­vuur en muziek rode draad bij viering in Zegge

12:00 ZEGGE - 75 Jaar Vrijheid Zegge heeft een duidelijk begin en eind: vanaf vrijdag 25 oktober tot en met de 30ste zorgt het Bevrijdingsvuur voor een verbinding tussen de vele activiteiten. Woordvoerder Vivianne van Dam is trots op de wijze waarop het programma in elkaar is gestoken. Zo ontstaat een ware verenigingsestafette. ,,Dat samen doen is dus ook een soort rode draad.’’