Mannen in gestolen auto aangehouden in Roosendaal

Jongetje ernstig gewond na ongeval met springkus­sen op jeugddag bij voetbalver­e­ni­ging in Rucphen

10:03 RUCPHEN - Een 5-jarig jongetje is zaterdagavond ernstig gewond geraakt, nadat het springkussen waarop hij speelde in elkaar zakte. Het kindje is per traumahelikopter overgebracht naar het Erasmus MC in Rotterdam. De politie doet onderzoek.