Mannen eisen geld bij woningoverval moeder en dochter in Sint Willebrord

Rond 21.50 uur kreeg het Operationeel Centrum een melding binnen. Een hevig geëmotioneerde vrouw vertelde dat zij en haar dochter zojuist waren overvallen in hun woning. Meerdere politie-eenheden werden naar de woning gestuurd.

Kort daarvoor, rond 21.30 uur, waren drie mannen de woning binnengedrongen. Eén van hen had een op een vuurwapen gelijkend voorwerp bij zich. Er werd geld geëist en de vrouwen werden in bedwang gehouden. Na een doorzoeking in het huis ging het trio er uiteindelijk met een onbekende buit vandoor.