Mandolineorkest bereikt het platina jubileum

STAMPERSGAT - Elk lustrumjaar luistert mandolineorkest Melodia op met een jubileumconcert. Na afloop rijst steeds de vraag of er nog een volgend lustrumconcert komt. Nieuwe aanwas komt er niet meer bij, maar het is bij de Stampersgatse muziekvereniging ook: eens een Melodiaan, altijd een Melodiaan.

Komende zaterdag viert het orkest haar platina jubileum. In de eerste jaren na de oorlog, het land nog in een feestroest, schoten de culturele verenigingen als paddenstoelen uit de grond. In het amper duizend zielen tellende Stampersgat bleef het niet bij een fanfare of zangkoor. Strijkorkestjes traden op in de cafeetjes van het suikerdorp en op 3 april 1949 waren genoeg aspirant-muzikanten bijeen om een mandolineorkest op te richten.

In de jaren erna groeide de populariteit van de ‘kleine gitaarmuziek’ ook door toedoen van de evergreen ‘Jo met de banjo en Mien met de mandolien’ en de eerste Griekse restaurants in ons land. De eerste jaren werkte Melodia daar vrolijk aan mee met bonte avonden, waarop vooral vlotte deuntjes gespeeld werden. Met de opkomst van de televisie daalde het revuebezoek en ging Melodia zich toeleggen op licht klassieke muziek. ,,Dat varieert van barok via romantisch tot modern‘’ zegt voorzitter Els Nagtzaam. Voor zaterdag bij het jubileumconcert staat er zelfs een stukje heavy metal op het programma.

Plezier in samen muziek maken, dat staat volgens Nagtzaam voorop. ,,Toen de groep kleiner zochten we contact met Estampida uit Middelharnis, waar onze dirigent Marco Ludemann ook voor staat. Samen vormen we een volwaardig mandolineorkest al blijft het koffiedik kijken hoe we in de toekomst verder kunnen.‘’

De afgelopen maanden concentreerden de orkestleden zich vooral op het jubileumconcert. Bewust kiest Melodia voor een intieme locatie in de vorm van de Protestantse kerk in Oudenbosch. De 114 beschikbare stoelen zijn zo goed al uitverkocht. Al 21 jaar is Marco Ludemann - net als zijn vader Benny groot promotor van de mandoline - dirigent bij Melodia. Op het muzikale menu staan werken van Bach, Robert Schulz, César Franck en Olof Näslund. Alom beken zijn West Side Story van Leonard Bernstein en Inidan Summer van Klaus Schindler.

Gastoptredens zijn er van de Spaanse gitarist Alberto Rodríquez Valcárcel en de jonge dwarsfluitiste Marije Weenink. Wie het concert nog wil bijwonen kan mailen: melodia@tele2.nl. Het concert begint om 20.00 uur.