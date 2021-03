Man zonder treinkaartje en met drugs op zak aangehouden op station Roosendaal

Mensenpraat Gezocht: West-Brabanders die met elkaar willen discussië­ren over het leven in coronatijd

28 februari Zakte de moed je in de schoenen bij de verlenging van de avondklok? Snak je naar een etentje in een restaurant? Of geven de versoepelingen je juist een onveilig gevoel? Met ‘Mensenpraat’ wil BN DeStem lezers (digitaal) samenbrengen om ervaringen en meningen over de coronatijd te delen. Ga jij het gesprek aan?