Man vreest dochter niet meer te zien vanwege sluiting huis en loods in Sint Willebrord

SINT WILLEBRORD - De eigenaar van een woning en loods aan de Sportparkstraat in Sint Willebrord is naar de rechter gestapt om sluiting ervan met een maand te voorkomen. Hij is bang dat hij zijn dochter straks niet meer mag zien.

Rucphen heeft besloten de woning en loods te sluiten vanwege de vondst van spullen in de loods waarmee een hennepkwekerij kan worden opgezet.

De man had beide gebouwen verhuurd aan iemand uit Breda vanwege een woningruil. Maar die ruil ketste af omdat de huurder de hypotheek niet rond kreeg. Een paar dagen voordat de eigenaar wilde terugkeren, viel de politie binnen.

Attributen voor wietplantage

Agenten vonden eind oktober vorig jaar onder meer een klimaatbeheersingssysteem, potgrond, voeding en andere attributen waarmee een wietplantage kan worden opgezet. Ook waren hennepresten aanwezig. In de woning werd niets gevonden, maar die staat via een inpandige deur in directe verbinding met de loods. Reden voor de gemeente beide gebouwen voor een maand te sluiten.

Quote Ik heb geen verstand van wietkweken Verdachte De eigenaar zegt niets van de spullen af te weten en het is hem nooit opgevallen dat ze er lagen. ,,Ik heb geen verstand van wietkweken.” De rechter werpt tegen dat de huurder heeft verklaard de huur te hebben opgezegd omdat er allerlei zaken in de loods werden neergezet waarmee hij het niet eens was.

De verhuurder ontkent dat en zegt niet eens de sleutels te hebben gehad toen de loods werd verhuurd. Bovendien zegt zijn advocaat dat hij geen verdachte is in de strafzaak. De gemeente stelt echter dat hij als eigenaar had moeten toezien op wat er in zijn eigendommen gebeurt.

Tijdelijk onderdak

De man wijst erop dat tijdelijk onderdak vinden erg moeilijk is. Ook een hotelkamer of vakantiepark is geen optie. Hij vreest dan zijn dochter te verliezen. Na een vechtscheiding heeft hij met veel pijn en moeite een omgangsregeling weten af te dwingen en hij is bang dat die verdwijnt als zijn ex er lucht van krijgt.

Hij is bereid de deur tussen het huis en loods desnoods dicht te metselen als de woning open mag blijven. Er vindt overleg plaats met de burgemeester, maar die wil daar niet aan meewerken. De rechter doet over twee weken uitspraak.