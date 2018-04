Man vindt mortiergranaat in schuurtje Stampersgat

EOD

De Jong heeft vervolgens de politie gebeld, die dinsdagochtend 'verkenner' Zegers naar de Dennis Leestraat stuurde. Hij schakelde de Explosieven Opruimings Dienst (EOD) in, die het explosief woensdagochtend komt ophalen. ,,Het is best een mooi ding om te zien, ongeveer veertig centimeter groot", zegt De Jong die nooit eerder bij een boedel een granaat uit de Tweede Wereldoorlog aantrof. ,,Ik vermoed dat de man die hier woonde hem gekocht of gekregen had. Hij heeft eind jaren veertig als militair gediend in het toenmalige Indië en was ook actief in veteranenorganisaties."