Man vernielt winkelruit en vlag nadat hij is weggestuurd uit supermarkt

Verdachte ontkent misbruik 2-jarig neefje: ‘Ik heb het me allemaal in mijn hoofd gehaald’

30 april BREDA/ROOSENDAAL – Totaal in de war stormde Kevin M. uit Geldrop in Roosendaal het politiebureau binnen. Het was tussen kerst en oud en nieuw 2018. Kevin had beelden in zijn hoofd waarin hij seksuele handelingen uitvoerde met zijn neefje. Een jochie van twee. En hij vertelde dat hij met een jongen van twaalf of dertien seks had, onder meer in Poortvliet en Roosendaal.