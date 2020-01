Man verliest bewustzijn door zware mishandeling na uitgaansavond in Roosendaal, verdachte aangehouden

Waar zit die cocaïnewas­se­rij? Ergens in West-Bra­bant, weet de politie

7:00 BREDA - Vier drugsdumpingen van vrijwel hetzelfde afval in drie dagen tijd en de vondst van 5.000 liter chemicaliën in een garagebox. De politie in West-Brabant had de handenvol deze week. Alles wijst op een cocaïnewasserij in deze regio. ‘Help ons bij het vinden van deze wasserij’, luidt de dringende oproep van de politie.