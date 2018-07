Man uit Roosendaal verstopt 7 bolletjes cocaïne, 5 bolletjes heroïne en simkaart in zijn mond

Aangehou­den bestuurder Roosendaal had mogelijk ook levensge­vaar­lij­ke drug Flakka bij zich

13:52 ROOSENDAAL – De 27-jarige man die woensdag is aangehouden in Roosendaal, had niet alleen een kilo hennep, GHB, XTC, anabole steroïden en viagra bij zich, maar mogelijk ook de levensgevaarlijke drug Flakka. Dat meldt de politie.