Man uit Roosendaal opgepakt voor bedreiging agenten

Wheelies, te hard en rechts inhalen: motorrij­der in Roosendaal is rijbewijs kwijt

30 juli ROOSENDAAL - Een motorrijder die het wel erg bont maakte in Roosendaal is zijn rijbewijs kwijt. Dat meldt de politie donderdagavond. De motorrijder haalde rechts in, ging meermaals harder dan de maximale snelheid en maakte meerdere wheelies.