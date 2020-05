Man uit Roosendaal aangehouden voor misdragen op straat: politiehond houdt omstanders op afstand

Rond 20.50 uur kwam er bij de politie een melding binnen van een ‘conflictsituatie’ in de Van Effenlaan. Terwijl agenten met iemand in gesprek waren, kwam de Roosendaler schreeuwend op die persoon en op de agenten afgerend. ,,Om te voorkomen dat de man de agent of de persoon met wie hij in gesprek was kon aanvallen, is hij aangehouden voor het verstoren van de openbare orde", aldus de politie.