Man uit Roosendaal (30) na wilde achtervolging aangehouden: marechaussee vindt 21.000 euro cash in auto

Geen echt bezoek aan het histori­sche Mastboom­huis, wél mooie verhalen en gastvrij­heid

2 mei OUD GASTEL - Te eten is er niets. Wel worden de deelnemers aan de historisch culinaire wandeling door Oud Gastel bij het Mastboomhuis gastvrij onthaald met mooie verhalen over de eetcultuur in de patriciërsfamilie. De gidsen Brigitte en Helene nemen hun gasten mee naar de keuken van Henri Mastboom, de laatste bewoner van het markante huis aan de Dorpsstraat. In woord en beeld.