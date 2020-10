Man uit Oudenbosch botst zonder rijbewijs, maar met alcohol op tegen een boom

Commer­ciële teststraat Roosendaal moet werknemers met verkoud­heid sneller weer aan het werk krijgen

5:56 ROOSENDAAL - Mensen die thuis zitten met verkoudheidsklachten en moeten wachten op een coronatest, kosten hun werkgevers geld. Daarom is er in Roosendaal sinds vorige week ook een commerciële teststraat, waar mensen via hun werkgever dezelfde dag nog terecht kunnen.