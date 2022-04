Man uit Oudenbosch aangehouden met vijftien kilo hennep in auto

Hij werd betrapt nadat surveillerende agenten een henneplucht roken in zijn auto. ,,Ook zagen de agenten zakken in de auto liggen waarvan bekend is dat er drugs in bewaard worden. In eerste instantie weigerde de bestuurder mee te werken aan een controle in de auto, maar toen de agenten hun vermoedens met de man deelden, besloot hij eieren voor zijn geld te kiezen en de achterklep van de auto open te maken.”