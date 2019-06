Man uit Etten-Leur mishandeld na verkeersconflict

Fotowedstrijd Fotografie­wed­strijd met Roosendaal­se monumenten

9:00 ROOSENDAAL - Stichting Open Monumentendag Roosendaal heeft een fotografiewedstrijd, Monuprenten, in aanloop naar de Open Monumentendag. De foto's moeten van monumenten in de gemeente Roosendaal zijn. Niet persé officiele monumenten maar een bijzonder detail of straatje mogen ook.