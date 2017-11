Man steelt lokfiets in Roosendaal en wordt aangehouden

Geduld Rucphense hockeyclub Mistral is op

3 november RUCPHEN - Na ruim vijf jaar praten is het geduld van hockeyvereniging Mistral op. Voorzitter Dennis Kubinek hekelt de onzekerheid rond de plannen met de Binnentuin in Rucphen. Hij wil duidelijkheid over de kosten voor de betrokken verenigingen. Zo lang die er niet is, wil Kubinek de intentieverklaring over het bouwen van een multifunctionele accommodatie (MFA) niet tekenen. ,,Het is een principekwestie geworden.’’