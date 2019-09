Man stapt uit trein vanwege nikabdraagster

Hij sprak er volgens zijn zeggen de conductrice op aan, maar die besloot na een telefoontje met een collega dat de vrouw gewoon mee mocht rijden. Daarop is Van der Velpen uitgestapt om een trein later te nemen.

,,Ze bedreigde mij niet persoonlijk", zegt hij, ,,maar ik voelde me wel bedreigd omdat je niet weet wie of wat er achter de sluier zit. Je weet niet eens of het een man of een vrouw is.”

Van der Velpen miste daardoor een afspraak in de Randstad, maar dat neemt hij voor lief om zijn punt te kunnen maken. ,,Het gaat om het principe. Gezichtsbedekkende kleding is sinds 1 augustus verboden in het openbaar vervoer in Nederland, dan verwacht je van een organisatie als de NS toch ook dat die handhavend optreedt.”

Beleid NS: conducteur roept bij hinderlijk gedrag hulp politie in