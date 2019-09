Man slaat de boel kort en klein in woning van ex-partner in Roosendaal

Alle toeristi­sche trekpleis­ters van Halderber­ge op een doosje goede wijn

18 september OUDENBOSCH - Uitgerekend op de plek waar Oudenbosch honderd jaar terug als belangrijkste 'exportproduct’ de kruidenjenever Oudenbossche Pop stookte, werd gisteren een nieuw promotiemiddel ten doop gehouden. In wijnwinkel Flesjewijn.com van Herman en Mirjam Nouwens gingen de flessen drank in Halderbergse geschenkverpakking over de toonbank.