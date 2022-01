Man reed door na ongeluk Borchwerf waarbij Louis (64) omkwam: ‘Besef je wat je ons hebt afgenomen?’

De fietser was Louis van Gils (64) uit Roosendaal. In plaats van hij, waren het twee politieagenten die bij de oma en haar kleindochter aanbelden. Ze vertelden dat er een vreselijk ongeluk was gebeurd. Dat opa omver was gereden en met de traumahelikopter naar het ziekenhuis in Rotterdam was gebracht. En dat de dader was doorgereden, spoorloos. Op 31 december 2020, dertien dagen na het ongeluk, overleed Louis van Gils aan zijn verwondingen.