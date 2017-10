Man probeert ruzie te sussen, maar wordt neergestoken in Sint Willebrord

Dit zijn de beste Brabantse restaurants volgens Lekker

10:49 Twee West-Brabantse restaurants zijn nieuw binnen gekomen in de Top 100 van Lekker. Dat zijn Zout & Citroen in Oosterhout en Vista in Willemstad. Zij zijn respectievelijk op plek 83 en 95 binnen gekomen. Het beste Brabantse restaurant is volgens de restaurantgids Tribeca in Heeze. Deze staat voor het eerst in de top 10 op plek 7.