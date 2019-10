Man pakt handtas uit rollator van dame (91) in Roosendaal

video Verdubbe­ling van het aantal studenten verpleeg­kun­de in West-Bra­bant: ‘Waanzinnig goed nieuws’

11:00 West-Brabant kampt met een tekort aan zorgpersoneel, dat ook nog eens vergrijst. De oplossing lijkt in zicht: het aantal eerstejaars verpleegkunde op Avans Hogeschool is in twee jaar tijd verdubbeld. ,,Dit is waanzinnig goed nieuws!”, juichen de ziekenhuizen. Ook wijkverpleeg­kundige Esmeralda de Mul is blij: ,,Ik kijk uit naar al die jonge collega’s.’’