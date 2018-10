Man neergestoken in woning in Roosendaal, vrouw aangehouden

Openlucht­the­a­ter Vrouwenhof heeft eindelijk zijn toiletten

15:41 ROOSENDAAL - Openluchttheater Vrouwenhof heeft een langgekoesterde wens in vervulling zien gaan, sinds vorige week heeft het openluchttheater vaste toiletten op het terrein. Daar zit ook een gehandicaptentoilet in, verder biedt het gebouwtje ook ruimte voor wat opslag. Fleur van der Plas van de stichting: ,,We kunnen weer vooruit.‘’