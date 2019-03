Man mishandelt en gijzelt vriendin in Sint Willebrord

De bushalte was er al, nu is het wachten op de bus ook een stuk aangenamer

9:00 STAMPERSGAT - Wie de voorbije jaren in de avonduren of weekeindes nog de bus wilde pakken, kwam in Stampersgat van een koude kermis thuis. Bij verdere inkrimping van de lijndiensten werd in 2017 ook buslijn 111 door het dijkdorp geschrapt. Gezamenlijke inspanning van de Samenstichting Stampersgat en gemeente Halderberge heeft in elk geval weer voor openbaar vervoer gezorgd op de kop van het dorp. Sinds gisteren heeft de halte ook een bushokje.