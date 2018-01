Man mishandelt collega in Roosendaal; slachtoffer naar ziekenhuis vervoerd

Roosendaal: stad van poëzie

12:00 ROOSENDAAL - ,,Hoe mooi is het als je met dode materialen over je leven heen het karakter van een huis, een straat, een stad kunt bepalen'' schreef stadsdichter Eric van Deelen in een gedicht over de bekende Roosendaalse architect Jacques Hurks. De 20 dichters die op het initiatief van Van Deelen ruim 80 gedichten schreven voor de in juli te openen dichtersroute toonden dat dit karakter ook door woorden kan worden bepaald.