Man mishandeld op luidruchtig thuisfeest in Roosendaal, boze buurtbewoner knalt met alarmpistool

VideoROOSENDAAL - Bij een mishandeling op een feestje aan de Enclaveberg in Roosendaal is in de nacht van zaterdag op zondag een man aan zijn hoofd gewond geraakt. Een 36-jarige buurtbewoner die de feestherrie zat was en boos met een alarmpistool in de lucht schoot, is aangehouden.

De politie kreeg rond 03.10 uur enkele meldingen van een mogelijk schietincident in de wijk Tolberg. Meerdere politie-eenheden kwamen meteen ter plaatse en troffen bij de woning waar het feest aan de gang was een gewonde man aan. Het slachtoffer was niet door een kogel geraakt, maar bleek tijdens een ruzie op het feest op zijn hoofd te zijn geslagen. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

In de lucht geschoten

Van een echte schietpartij bleek sowieso geen sprake te zijn. Meerdere getuigen vertelden de politie dat een buurman die de overlast van het luide feest helemaal beu was, verhaal was komen halen. Ze zagen hem voor de woning twee of drie keer in de lucht schieten, kennelijk om zijn argumenten kracht bij te zetten. De man gebruikte daarbij geen echt vuurwapen met kogels maar een alarmpistool.

Alleen harde knal

De man heeft zich volgens de politie zonder verzet laten aanhouden in zijn woning, waar ook het wapen in beslag is genomen. Een alarmpistool lijkt op een echt vuurwapen, is daarom ook verboden, maar er kunnen geen kogels mee worden afgeschoten. Het geeft slechts een harde knal bij het afvuren. De bewoner wordt vooralsnog verdacht van overtreding van de Wet wapens en munitie.

Een tweede aanhouding

Geruime tijd na de eerste aanhouding hebben agenten een tweede man in de straat aangehouden. Deze 29-jarige inwoner van Bergen op Zoom was onder invloed van alcohol en liep met een handwond op de Enclaveberg. De politie sprak hem aan op zijn gedrag, waarop de man onwillig reageerde. Hij is aangehouden voor het verstoren van de openbare orde.

Onrustige nacht

De politie had volgens woordvoerder Willem-Jan Uijtdehage al met al een onrustige nacht in de wijk Tolberg. Voor het onderzoek naar de vermeende schietpartij werden tal van eenheden ingezet, bijvoorbeeld om op (uitvals)wegen auto's te controleren. Ook waren er meldingen over vuurwerkoverlast.

Volledig scherm Bij een mishandeling op een rumoerig feestje in Roosendaal is in de nacht van zaterdag op zondag een man gewond geraakt. © MaRicMedia/ Jeroen Stuve