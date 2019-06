Man met zak henneptoppen aangehouden in Roosendaal

ROOSENDAAL - Een 22-jarige man uit Roosendaal is vrijdagavond aangehouden omdat hij een zak henneptoppen in zijn auto had liggen. Dat gebeurde in de Wilhelminastraat in zijn thuisstad. Even voor die aanhouding werd hij al aangehouden op de Boulevard, maar toen kon hij ontkomen.