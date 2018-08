Man met nepwapen aangehouden in Roosendaal

interview In Halsteren geboren Cristina Danneels schrijft spraakma­ken­de roman over lesbische liefde. 'Ik vreesde de hel, maar belandde in de hemel'

10:00 BERGEN OP ZOOM/VALENCIA - Ze neemt geen blad voor de mond, niet meer tenminste. Cristina Danneels (36), opgegroeid in Bergen op Zoom en al jaren thuis in het Spaanse Valencia, wist als meisje al dat ze op meisjes valt. Maar in een gelovig christelijk gezin schreeuw je zoiets niet van de daken. Cristina worstelde en kwam boven. Haar onlangs verschenen debuutroman Niet dat soort meisje is een onverbloemde lofzang op de vrouwenliefde. ,,Ook veel heterovrouwen zijn nieuwsgierig naar vrijen met een vrouw.''